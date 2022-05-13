"Мы не могли пройти мимо празднования 350-летия Петра Великого, с которым связана история нашего музея, а также история Янтарной комнаты. Мы привезли в Калининград выставку "Петр I. Начало янтарного пути", которая пройдет в рамках проекта Ассамблеи петровских музеев России при поддержке министерства культуры РФ", — сказала Таратынова.

По ее словам, основой выставки является уникальная премьера музейной экспозиции, которая выполнена на уровне лучших мировых образцов.

"Это только что законченный VR-проект Янтарной комнаты, сделанный на деньги "Газпрома". Это точная интерактивная модель всемирно известного интерьера Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности. Надев наушники и очки виртуальной реальности, вы сможете почувствовать себя в центре комнаты и даже прикоснуться к ее янтарному интерьеру",- добавила директор музея.

"Когда-нибудь человек, побывавший на VR-проекте, он все равно придет к нам, увидит в натуре этот шедевр камнерезного искусства. Он почувствует ту энергетику, что излучает Янтарная комната. И мы это предлагаем калининградцам, а также тем многочисленным туристам, что приезжают в регион", — отметила Таратынова.

Она пояснила, что, помимо виртуальной Янтарной комнаты, выставка расскажет о путешествии молодого царя в Пруссию в 1716 году для заключения союза между двумя странами. Она также представит многогранную личность русского царя как ценителя искусства и собирателя раритетов, покажет ту большую роль, которую сыграл Петр I в судьбе городов европейской части России.

"После Калининграда данная выставка побывает в Воронеже, Пскове и Выборге. Возможно, что она станет и частью нашей экспозиции в Царском Селе, помещения для этого у нас есть", — заключила директор музея.