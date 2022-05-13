По ее данным, за этот же период в 2021 году музей посетили 2 тыс. туристов. В целом в прошлом году "Кижи" принял 233 тыс. посетителей.

Музей-заповедник "Кижи" расположен на острове и является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Ансамбль Кижского погоста входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Попасть в "Кижи" можно круизным лайнером, вертолетом либо на личном автомобиле.