"Мы очень рады, что на Ладожской верфи сейчас строится наше судно. 6 мая оно было спущено на воду, и мы к концу мая ждем наше судно, которое будет ходить между Оятевщиной и островом Кижи", — сказала она во время проектно-аналитической сессии в рамках проекта "Музейные маршруты России".

По ее словам, такой путь стал возможен после строительства автодороги Великая Губа — Оятевщина, длина которой порядка 31 километра. Благодаря строительству трассы до карельской деревни, к музею появился первый сухопутный маршрут.

"Радует, что предприятия Ленинградской области внесли вклад в развитие туристической инфраструктуры межрегионального туристического проекта "Серебряное ожерелье России" и ее жемчужины — ансамбля Кижи", — сказал в свою очередь глава комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой.

Планируется, что теплоход начнет курсировать с начала летнего сезона.