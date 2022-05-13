"Скажется ли это на общем турпотоке (закрытие аэропорта — ИФ). Думаю, что нет. Потому что большое количество людей традиционно едет сюда железнодорожным и автотранспортом", — сказал Швец журналистам.

Он подчеркнул, что из всех курортов юга России Анапа выгодно расположена логистически. В город можно добраться по железной дороге, автомобильным, морским и авиатранспортом.

"Сейчас нет только авиатранспорта. Это дискомфортно для тех, кто привык летать, но не трагично для города, потому что мы всегда принимали гостей на других видах транспорта и будем принимать", — отметил мэр.

В то же время он уточнил, что глубина бронирований в отелях Анапы снизилась на летний период.

"Сегодня мы немножко фиксируем в наших холдингах, в коллективных средствах размещения на 15-20% меньше глубину бронирования, допустим, чем год назад. Сказывается ли это из-за трудностей логистики — мы этого не знаем", — добавил Швец.

Как сообщалось, Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ — до 19 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине.