"За время майских праздников подмосковные парки посетили 1,7 млн человек. В топ-5 самых посещаемых вошли: "Пехорка" в Балашихе (74,1 тыс. человек), центральный парк в Мытищах (70,1 тыс. человек), парк им. Толстого (61,4 тыс. человек), "Ёлочки" в Домодедово (51,8 тыс. человек), "Сестрорецкий" в Клину (47,4 тыс. человек)", — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей увеличилось на 316 тысяч, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства благоустройства региона.

Таким образом, данный показатель вырос на 21%.

Самым масштабным мероприятием в парках стала акция "Память. Парк. Почта", в рамках которой посетители могли отправить открытки с добрыми пожеланиями.