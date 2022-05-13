Теперь ношение масок в общественных местах, общественном транспорте, в объектах торговли и аптеках, на вокзалах и в аэропортах является рекомендацией.

Соответствующее постановление правительства Мурманской области опубликовано в официальном электронном бюллетене правительства.

"Использовать средства индивидуальной защиты важно ослабленным пациентам, людям с системными заболеваниями и лицам из категорий риска, а также гражданам, которые обнаруживают у себя признаки ОРВИ", — говорится в сообщении оперштаба.

По данным оперативного штаба в Мурманской области, с 7 апреля в регионе ежесуточно выявляется менее 30 новых случаев COVID-19, в отдельные дни прирост составлял восемь человек.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 134 тыс. 399 случаев коронавируса, включая девять новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 66 тыс. 84 случая, включая четыре новых за минувшие сутки.