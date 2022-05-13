"Самым масштабным станет открытие для массового туризма острова Монерон – места с первобытной природой. Туристы смогут посетить его с середины июня до середины октября – как с однодневным визитом, так и с ночевкой. Сейчас на территории обустраивают места для размещения путешественников", — говорится в сообщении.

Монерон – особая природоохранная зона, одно из самых привлекательных мест в России для дайвинга.

Как отметили в министерстве, также для туристов станут доступны Дагинские термальные источники на северо-востоке острова Сахалин.

"Сейчас там ведут работы по их очистке, ремонту, обустройству территории и созданию мест для ночевок туристов. Конечно, это работа не на один сезон, но они доступны для посещения, а в скором времени будут иметь и все комфортные условия", — заключил министр туризма региона Артем Лазарев.