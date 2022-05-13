Он откроет в регионе мероприятия всероссийской акции "Ночь музеев".

"Каждый год в областной картинной галерее символически реконструирует историю посещений Екатериной Великой города Твери. В 2022 году он будет посвящен 255-летию знаменитого Волжского путешествия императрицы на галере "Тверь", которое началось 2 мая 1767 года от Тверского дворца и завершилось в Симбирске", — говорится в сообщении.

На дорожках сада гости встретят героев XVIII столетия, сошедших с полотен из постоянной экспозиции галереи. Персонажи предстанут в 25 воссозданных исторических костюмах. Музыкальным сопровождением станут произведения екатерининского времени.

Выставка "Галера "Тверь" — корабль для высочайшего путешествия" познакомит с уникальными изобразительными материалами, а объемный макет одноименной галеры позволит представить, как выглядел этот памятник Волжского судоходства.

Кроме того, интерактивные инсталляции "Цеховые знаки" познакомят посетителей с традициями тверских городских ремесел. На мастер-классе "Вензель" можно будет создать собственную монограмму и, написав пером письмо, запечатать конверт настоящей сургучной печатью. Также гостям расскажут о секретах дворцового садоводства и тонкостях придворного этикета.

На празднике также можно будет попробовать калачи, пряники, миндальные гренки по старинным рецептам. Посетителей удивят блюдами и напитками, приготовленными по мотивам местных рецептов городов, по которым проходило Волжское путешествие Екатерины Великой.

Вечер завершится в духе екатерининского времени праздничной иллюминацией. На лужайках дворцового сада появятся светящиеся фигуры мифологических существ, украшавших галеру "Тверь".