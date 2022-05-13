"Майские праздники, которые только что прошли, показали возросший интерес к музеям. Пока провели анализ только федеральных музеев, их посещаемости. Цифры реально выросли по сравнению даже с прошлым годом", — сказал он во время проектно-аналитической сессии в рамках проекта "Музейные маршруты России".

Кроме того, отметил Воронко, в рамках подготовки к предстоящему летнему туристическому сезону министерство проводит совещания с регионами, на которых обсуждаются вопросы приема туристов.

Как подчеркнул глава департамента, число туристов, прибывающих в российские регионы, с каждым годом увеличивается.

Проект "Музейные маршруты России" стартовал в 2021 году. Его основная цель — добиться роста посещаемости музеев, в том числе и в "низкий" сезон.

В этом году регионами-участниками проекта, где пройдут выставки, культурные и деловые мероприятия, станут Московская, Ярославская, Ленинградская, Ростовская, Тюменская, Мурманская и Кемеровская области, Башкирия, Марий Эл и Краснодарский край.