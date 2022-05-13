При этом турпоток в Азербайджан за 4 месяца 2022 года по сравнению с доковидным периодом — январем-апрелем 2019 года оказался ниже в 2,6 раза.

В январе-апреле этого года Азербайджан посетили 86,6 тыс. россиян (удельный вес 26,2%), 83,5 тыс. граждан Турции (25,3%), Ирана — 48,7 тыс. (14,75%), Грузии — 20 тыс. (6,07%), Украины — 10,4 тыс. (3,15%).

В апреле 2022 года турпоток в Азербайджан составил 84,4 тыс. человек (+84% к апрелю 2021 года), в том числе 22,7 тыс. из Турции, 19,1 тыс. — из России, 13,3 тыс. — из Ирана.

Как сообщалось ранее, турпоток в Азербайджан в 2019 году составил рекордные около 3,2 млн человек.

В 2020 году турпоток в страну сократился в 4 раза — до 795,7 тыс. человек и был обусловлен пандемией коронавируса, а также запретом на въезд в Азербайджан и другими ограничениями.

В 2021 году наблюдался некоторый рост турпотока на фоне смягчения ряда ограничений.

По оценкам Госагентства по туризму, Азербайджан сможет вернуться к допандемийным показателям турпотока не ранее 2023-2024 годов.