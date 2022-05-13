"На сами майские праздники около 100 тыс. человек приехали к нам (в Анапу — ИФ) из Краснодарского края, Ростовской области и других регионов России. Это больше, чем в прошлом году, примерно на 7-8%. В прошлом году на майские праздники у нас было чуть больше 80 тыс. человек", — сказал мэр.

По его данным, всего город с начала года посетили около 250 тыс. человек — это данные только по официальным коллективным средствам размещения, уточнил Швец.

Как сообщалось, Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ — до 19 мая.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала спецоперации России на Украине.