"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили, что в последнее время в ведомство поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

"До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", — отмечается в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что с трудностями при получении виз сталкиваются не только туристы, но и россияне, работающие в Соединенном Королевстве по контрактам, а также желающие посетить родственников или воссоединиться с семьями.

"В этой связи поставили вопрос о сложившейся неприемлемой ситуации перед британским посольством в Москве, потребовали внятных разъяснений относительно существа проблемы", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ назвали неприемлемыми пояснения британской стороны о том, что Визовая служба Великобритании отдает приоритет обработке визовых заявлений украинским беженцам, в связи с чем рассмотрение российских заявок затягивается.

"Кроме того, ситуацию усугубляет аспект, связанный с обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем после заполнения электронной анкеты. С учетом введенных Лондоном антироссийских санкций оплатить его картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента не получится, поскольку это необходимо сделать на британском вебсайте. Прямо указали англичанам, что такой подход Лондона к обычным гражданам нашей страны противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договоренностям по консульским вопросам", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Великобритания ввела санкции против экс-супруги президента России Людмилы Очеретной и других людей, которые по утверждению Лондона, входят в окружение главы российского государства. В документах, опубликованных в пятницу британским правительством, отмечается, что помимо бывшей первой леди России под санкции попали, в частности Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин. Также в санкционный список внесены глава негосударственного пенсионного фонда "Газфонд" Юрий Шамалов, член Совета директоров ОАО "СОГАЗ" Михаил Клишин, генеральный директор ООО "Морской порт Геленджик" Владимир Колбин, председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" Алина Кабаева.