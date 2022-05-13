"На сегодняшний день в России эксплуатируются 1285 воздушных судов. Работа по их переводу в российский реестр ведется в ежедневном режиме. К настоящему моменту в российском реестре зарегистрировано уже 1182 самолета, из них 1127 — пассажирские. В ближайшее время мы планируем завершить эту работу, переведя весь парк отечественных авиакомпаний в российский реестр воздушных судов", — сказал он.

Таким образом, на данный момент авиакомпании зарегистрировали в российском реестре 92% всего самолетного парка, следует из слов Савельева.

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями, — иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. До введения Западом антироссийских санкций, связанных с военной спецоперацией на Украине, почти все эти лайнеры были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах.

В марте Управление гражданской авиации Бермуд (BCAA) сообщило, что приостановило сертификаты летной годности находящихся в РФ самолетов. После этого правительство России распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за воздушными судами, которое действовало с 1999 года. Это позволит "создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ" и "даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", сообщала пресс-служба правительства.