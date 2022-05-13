"У нас сегодня более 10 чартерных направлений. На майские праздники все чартеры, которые летали, выполняли рейсы со 100% загрузкой. Новинка сезона Дагестан бьет рекорды по популярности, самолеты летают полностью загруженными", — сказала она на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

В свою очередь, депутаты заметили, что в прошлом году на субсидирование внутрироссийских чартеров было выделено больше денег, чем это было необходимо.

Как уточнила Догузова, мера поддержки была новой, и туркомпаниям было сложно оценить спрос и риски, особенно на фоне пандемии коронавируса.

"Туроператорам, которые на протяжении 30 лет формировали чартеры только за рубеж, сложно было перестроить работу и начать ставить чартеры в Тюмень. Тогда это казалось нереалистичным, но сегодня это уже факт. Второй момент – наложился ковид, который в прошлом году нас еще серьезно беспокоил. Поэтому многие туроператоры тоже не понимали, что будет со спросом, и были осторожны. Плюс многие регионы были не активны", — подчеркнула глава Ростуризма.

Правительство РФ в феврале утвердило постановление о субсидировании туроператоров, организующих туристические чартерные рейсы в регионы России. Мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей, в прошлом году было столько же.

"Мы скорректировали бюджет на этот год: нужно было какие-то деньги задействовать на субсидирование процентной ставки и кешбэка. И мы перераспределили деньги на чартеры по этим двум мероприятиям", — сказала Догузова.

Она напомнила, что такие серьезные проекты как постановка чартеров по России не появляются мгновенно.

"Бизнес должен увидеть в этом бизнес и захотеть рискнуть. Регион, на который положил глаз туроператор, должен быть сам активным, губернатор должен провести работу, бизнес должен включиться. Это непростая история, мало только денег выделить", — заключила глава Ростуризма.