"Направил обращение Главному санитарному врачу России Анне Поповой, в котором предложил внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" и отменить в Санкт-Петербурге масочный режим", — написал Беглов в телеграм-канале в пятницу.

Он уточнил, что за последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в городе снизилась на 40,6%.

"Спад произошел по всем клиническим формам COVID-19", — уточнил Беглов.

По его словам, на текущий момент в городе для лечения больных ковидом развернуто 1509 коек в семи стационарах, по состоянию на пятницу свободно более 18% коек.