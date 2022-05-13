Правительство Оренбургской области в пятницу приняло постановление об организации перевозок пассажиров и багажа на период с 20 мая по 31 августа 2022 года, уточняет пресс-служба. Расписание автобусов будет адаптировано к лётному расписанию и будет заранее доведено до пассажиров, отмечается в сообщении.

"Финансирование перевозок пассажиров и багажа между аэропортами Оренбурга и Орска будет осуществляться за счёт уменьшения бюджетных ассигнований, которые предусмотрены в областном бюджете на 2022 год министерству финансов Оренбургской области на обеспечение мероприятий по стабилизации финансовой ситуации в регионе в сумме 47 млн 49,6 тыс. рублей", — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства региона — министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александра Полухина.

Как сообщалось, аэропорт Оренбурга будет закрыт в связи с проведением реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП). Второй этап работ на ВПП, стартующий 20 мая, предполагает полное закрытие аэропорта, рейсы переводятся в аэропорт Орска.

Подрядчик реконструкции аэродрома оренбургского аэропорта — АО "ПО "Возрождение" — намерен завершить реконструкцию полосы и ввести объект в эксплуатацию до 1 сентября.