Традиционно в фестивале примут участие молодые дизайнеры и художники со всей России. Они распишут лодки и вёсла, которые после этого спустят на воду и устроят состязание "Потешной флотилии".

Также организаторы предлагают туристам расписать тематические заготовки на бесплатных мастер-классах, послушать фолк-концерт, приобрести фермерскую продукцию и сувениры, принять участие в различных экскурсиях и попробовать местную уху, говорится в сообщении.

Начнётся фестиваль с открытия ярмарки. Лодки спустят на воду. На протяжении всего мероприятия будут проводиться мастер-классы.

Холуй — село художников-миниатюристов на реке Теза, основано в XVI веке, входит в перечень исторических городов России. В настоящее время в селе живет около 900 человек.

Ежегодно в Холуе весной происходит большой разлив Тезы, для жителей и гостей поселка работает переправа, лодочники дежурят круглосуточно, продукты в магазины доставляются лодками.