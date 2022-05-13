"Устанавливают киоски возле главных достопримечательностей. Во Владивостоке будет установлено 17 туристических киосков, в Находке — 6, в Уссурийске — 5, и 3 киоска появятся в Артеме", — сообщила пресс-служба проекта "Цифровое Приморье".

В киосках можно получить информацию о достопримечательностях, маршрутах к ним, об истории и этнографии Приморского края, музеях и культурных мероприятиях, гостиницах, ресторанах и кафе. Информация будет предоставляться на пяти языках: русском, английском, китайском, корейском и японском. В туристическом киоске можно будет узнать, как пройти до ближайшего туробъекта, купить билет и заказать такси прямо к этому киоску. Киоски будут оборудованы сервисом приема оплаты, а также бесплатно раздавать wi-fi.

Также при помощи специальной кнопки пользователь киоска сможет в случае необходимости вызвать экстренную службу 112.

Киоски хорошо приспособлены к климату Приморья — устройства выдерживают температуру от — 45 до +50.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что пусконаладку планируется завершить к 10 июня.

Во Владивостоке уже установлены девять киосков, пять — в Находке, три в Артеме.

Как сообщалось, власти региона ожидают, что Приморский край в этом году могут посетить 2,8 млн туристов, что на полмиллиона больше, чем в 2021 году.