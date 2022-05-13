"Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Сейчас его тело спускают. Погибшим оказался гражданин Германии 1971 года рождения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что альпинист совершал одиночное восхождение, без туристической группы, и не был зарегистрирован в МЧС.

Ранее сообщалось, что в 11:00 пятницы в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался участник восхождения.

К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели "Центроспас" МЧС России и центра "Лидер".