"В праздничные дни в аэропорту Калининград впервые обслужили самолеты Airbus А330. Воздушные суда совершили рейсы по маршруту Москва ("Шереметьево") — Калининград — Москва ("Шереметьево"), которые выполнила авиакомпания "Аэрофлот", — говорится в пресс-релизе.

При обслуживании самолета в аэропорту "Храброво" были учтены все его технические параметры. Посадка и взлет прошли штатно, по расписанию. Воздушное судно доставило в регион 208 человек. Рейсом из Калининграда улетело более 220 пассажиров.

Также рейс на А330 в Москву выполнила авиакомпания Nordwind. При компоновке салона 361 кресло самолет из Калининграда вылетел со 100%-ной загрузкой.

Допуски к приему воздушных судов A330-300, A330-300X, а также Boeing 777 и его модификаций аэропорт "Храброво" получил в феврале 2022 года.

"В предстоящем летнем сезоне Калининград будет одним из самых востребованных направлений для путешествий. У наших авиакомпаний-партнеров есть все возможности для использования широкофюзеляжных самолетов типа А330 на рейсах в Калининград, для более активного развития пассажирских и грузовых перевозок региона. Для "Храброво" возможность принимать новые типы самолетов позволит стимулировать дальнейшее развитие аэропортовой инфраструктуры", — прокомментировал прибытие самолетов генеральный директор аэропорта Александр Корытный.

Airbus A330 — широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних дистанций. Позволяет перевозить до 440 пассажиров. В России А330-300 эксплуатируются авиакомпаниями "Аэрофлот", Nordwind.