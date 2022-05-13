"Будет дана оценка действиям работодателя в части соблюдения порядка и условий введения организационно-штатных мероприятий на предприятии", — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области "Интерфаксу" сообщали, что, по данным на 4 мая, в ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" находятся в простое в связи с приостановкой производства более 930 человек, причина — геополитическая ситуация в мире. Сроки введения неполной занятости — с 1 по 31 мая 2022 года.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" ситуацию комментировать отказались.

Согласно отчету "Уральских авиалиний" за второй квартал 2021 года, средняя численность работников на конец июня 2021 года составляла 3,206 тыс. человек. Позже данные о количестве сотрудников не раскрывались.

"Уральские авиалинии" — одна из крупнейших авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково".