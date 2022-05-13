Как уточняют в ФАС, документ позволит сделать условия грантовой программы более удобными для бизнеса и отвечающими целям развития туристической отрасли

"При проведении конкурса на субсидирование общественных и предпринимательских инициатив для развития внутреннего и въездного туризма организаторам конкурсов необходимо четко регламентировать порядок рассмотрения и оценки заявок конкурсной комиссией, а также заключения соглашений о предоставлении грантов и расчета размера гранта, предоставляемого каждому победителю конкурса", — говорится в сообщении.

Среди прочего организаторам рекомендовано устанавливать разумные сроки приема заявок на участие, конкретизировать в положении о конкурсе перечень документов, которые должна содержать заявка, регламентировать права и обязанности членов конкурсной комиссии. Критерии оценки заявок должны быть четко сформулированы. В соответствии с рекомендациями организаторам конкурсов необходимо запрашивать у членов конкурсной комиссии информацию о наличии конфликта интересов.

Также ведомства рекомендовали организаторам оперативно размещать в интернете все необходимые для участников сведения, в том числе даты начала и окончания приема заявок, условия участия в конкурсе, список документов, которые должна содержать заявка, результаты оценки заявок с указанием присвоенных баллов.

ФАС напоминает, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов участники вправе направить официальное обращение в антимонопольное ведомство.