"(В полете — ИФ) произошло срабатывание индексации падения давления в гидросистеме "А", но при этом сигнал "тревога" не объявлялся. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов", — сказала Атнагулова.

По ее словам, посадка самолета прошла благополучно. На борту находились 135 пассажиров (106 взрослых и 29 детей) и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

В настоящее время межрегиональным территориальным управлением Росавиации сформирована комиссия и начато расследование.

Согласно он-лайн табло аэропорта, самолет рейса UT 7546 Минеральные воды — Уфа совершил посадку в аэропорту башкирской столицы в 21:30 мск 12 мая.