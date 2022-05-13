"Туристический поток в Кисловодск ежегодно растет. Об этом наглядно говорят цифры: если за 4 месяца 2021 года наш город посетило 77 тыс. человек, то за этот же период в 2022 году к нам приехало на отдых и лечение свыше 100 тыс. человек. Уверен, что в этом году мы установим исторический рекорд по посещаемости Кисловодска", — сказал Моисеев.

Таким образом, турпоток в Кисловодск в январе-марте вырос почти на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По словам главы города, росту турпотока способствует развитие курортной инфраструктуры, появление новых здравниц и средств размещения.

"Ждем в гости отдыхающих из всех уголков России", — отметил Моисеев.

Как сообщалось, в январе-марте турпоток в Кисловодск вырос на 40% и составил более 70 тыс. человек.

Кисловодск представляет собой единый курортный комплекс с развитой санаторно-курортной и городской инфраструктурой. В городе функционирует 123 объекта для размещения гостей общей емкостью 15 тыс. мест, в том числе 40 санаториев, 14 пансионатов, 67 гостиниц. К 2024 году планируется создать еще 13 новых мест размещения благодаря строительству новых санаториев, пансионатов и гостиниц.