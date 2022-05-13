"Свои программы в этом году подготовили свыше 110 площадок — музеи, усадьбы и культурные центры Москвы", — сказала Сергунина, ее слова привели на портале мэра и правительства Москвы.

Всего в рамках акции пройдет более 230 мероприятий — концертов, выставок, спектаклей, лекций по истории и искусству.

Большая часть мероприятий состоится с 19:00 до 00:00. Полное расписание представлено на сайте museumsnight.moscow.

"Ночь в музее" — ежегодная общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев.