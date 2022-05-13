"Мы ищем способы, чтобы эта культура (глэмпингов — ИФ) у нас приживалась, тиражировалась, но с одним условием — все должно быть на уровне. Если вы профессионалы, если вы можете стандарт обеспечить, тогда нам с вами по пути", — цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба отмечает, что в ходе встречи представителям турбизнеса также была предложена новая мера поддержки предпринимателей, занимающихся глэмпингом в Подмосковье: они смогут подобрать земельный участок на инвестиционной карте Московской области. Он предоставляется на пять лет.

"Отечественный туризм все больше становится популярным, в том числе и подмосковный. Мы считаем, что это очень важное направление, как для бизнеса, так и для культурной жизни в регионе. У нас сейчас работает 24 глэмпинга, еще шесть — строятся. Приятно, что большинство из них расширяется, значит, есть спрос", — добавил губернатор.

По данным Ассоциации глэмпингов России, Московская область занимает первое место по их числу. Больше всего их — в Дмитрове, Рузе и Коломне, Орехово-Зуевском округе. Новые строятся в Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Ступино и Сергиевом Посаде.