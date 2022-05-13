Решение принято судом на основании многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверки курорта после трагического случая.

"Суд признал ООО "Уральские горячие источники "Баден-Баден" виновным в совершении правонарушений по ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий), которые создают угрозу жизни и здоровью людей и не могут быть отнесены к малозначительным правонарушениям. Деятельность "термальных" бассейнов приостановлена на 15 суток", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время решение суда исполнено, приставы опечатали входные группы всех бассейнов курорта.

При назначении наказания суд принял во внимание, что у юрлица нет документации по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях бассейнов, производственному контролю за качеством воды на запах, цветность, мутность.

Кроме того, лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в крытом и открытых "термальных" бассейнах по хлороформу.

Также, в раздевалках и медкабинете не было условий для проведения качественной влажной уборки с применением дезсредств.

В судебном заседании представители термального комплекса свою вину в совершении административного правонарушения полностью признали, пояснили, что они уже устранены либо предприняты исчерпывающие действия к их устранению. Просили назначить наказание в виде предупреждения.

Ранее сообщалось, что 23 февраля этого года годовалая девочка утонула в бассейне термального комплекса "Баден-Баден".

По данным следствия, девочка отдыхала с родными. Ее волосы засосало в отверстие для слива воды, и она не смогла вынырнуть на поверхность.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья повлекшее смерть потерпевшего).

Устанавливаются виновные должностные лица, не обеспечившие необходимый контроль за теми, кто находится в воде.