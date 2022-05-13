Ее темой стали воспоминания датского посланника Юста Юля, который посетил Россию в 1709 году.

"Новая экспозиция предлагает посетителю взглянуть на Россию и ее правителя глазами иностранца Юста Юля: восхититься умом, находчивостью, отвагой Петра, подивиться некоторым привычкам и характеру, осознать масштабы деятельности, погрузившись в исторические события, и — в конце концов — составить собственное мнение об императоре", — говорится в сообщении.

Посетители увидят портреты царя разного времени: от живописных изображений и гравюр XVIII века до современных медальонов и карикатур. Пушечные ядра, гвозди, плотницкие инструменты, фрагменты кораблей и снасти — предметы, которые отражают освоенные "царем-плотником" профессии также представлены в экспозиции.

Дополнит впечатление интерактивная зона: в ней гости смогут забить символический гвоздь в деревянные плашки, выбирая, какая из ипостасей личности Петра наиболее значима в оценке его роли в истории: великий царь, флотоводец или плотник.

В конце выставки все желающие могут сфотографироваться в образе императора, примерив парики и "петровские усы" в специальной фотозоне.

Отмечается, что экспонаты выбраны из собраний музеев, расположенных в городах современной Ленобласти, где бывал Юст Юль: Ивангород, Шлиссельбург, Лодейное Поле и Новая Ладога.