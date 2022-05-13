"Традиционно наиболее популярными направлениями на майские праздники стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Краснодарский и Ставропольский края. Загрузка отелей в этот период на юге страны составила около 80%, а в Московской области – до 90%", — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

Как отметил Чернышенко, Ростуризм и ФАС постоянно ведут мониторинг цен на гостиницы, транспорт, а также смежные туристические услуги. "Благодаря майским выходным мы увидели узкие места. Например, в ряде регионов фиксируется повышенная нагрузка на места размещения. Ростуризму совместно с этими субъектами необходимо проработать создание дополнительной инфраструктуры. В частности, модульных отелей для расширения номерного фонда к летнему сезону. Минтрансу важно помогать нам в своевременном обеспечение дополнительным транспортном популярных направлений в пиковые периоды, чтобы обеспечить доступность билетов для россиян", — сказал он на совещании по итогам организации отдыха в майские праздники.

В свою очередь, глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года резкого роста стоимости номеров в наиболее популярных отелях категории 3* не наблюдается. "Средняя цена за ночь составляет около 4 тыс. рублей", — добавила она.

Минтранс сообщил, что несмотря на увеличение времени полета на юг России, рост стоимости билетов не превышает 10%, а по ряду направлений, например, из Владивостока, Новосибирска и Санкт-Петербурга, произошло снижение цен.