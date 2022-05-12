«Этот огромный долг, который на зарубежных направлениях образовался, начать его каким-то образом выплачивать туристам можно только при условии, если хотя бы несколько массовых направлениях будут открыты. По-другому никак. Потому что эти деньги уже внесены поставщикам услуг, проплачены в гостиницы, за какие-то экскурсии и так далее. Сумма огромная, 40 млрд фактически у нас сейчас в моменте долг туроператоров перед туристами», — сказала она на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

Закрытие границ с зарубежными странами после начала пандемии коронавируса привело к тому, что у туроператоров образовалась задолженность перед туристами, которые не смогли выехать за рубеж по оплаченным турам. По оценкам Ростуризма, она достигала 44 млрд рублей. К февралю 2022 года этот долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за остановки авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля образовалась новая задолженность.