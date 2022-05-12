"Вместе с коллегами из Госдумы начали работу над созданием нового федерального туристического маршрута "Патриотическое кольцо России". Он позволит объединить города-герои, города воинской и трудовой славы России в единый маршрут для детского патриотического туризма. (...). Планируем завершить работу до конца года", — сказал Волоцков журналистам в четверг.

Он отметил, что к работе по созданию нового турмаршрута привлекут транспортные компании, представителей гостиничного и экскурсионного бизнеса, руководство музеев и мемориальных комплексов.

"Одним из первых городов для детского патриотического туризма станет Волгоград. В Волгоградском регионе более тысячи памятников военной истории и уже разработано множество патриотических маршрутов. В дни празднования Дня Победы в Волгоград и главную высоту России Мамаев курган посещают десятки тысяч туристов", — подчеркнул Волоцков.

Как сообщалось, в апреле во время своей поездки в Волгоград глава Ростуризма Зарина Догузова открыла первый России детский фестиваль "Вместе". Новый формат фестиваля поможет Ростуризму вместе с детьми создать стандарты детского отдыха по России. В планах проводить такие фестивали каждый год в разных городах.

В 2021 году по итогам всероссийского конкурса Волгоград получил статус первой "Столицы детского туризма".