"Санкции и следующие из них требования делают невозможным дальнейшее исполнение наших договорных обязательств перед ОАО "РЖД". Ввиду масштабности санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также принятых и потенциальных ответных мер и их серьезных последствий с точки зрения повседневной операционной деятельности компании "Сименс Мобильность", было принято решение свернуть бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий и расторжение сервисных договоров на техническое обслуживание с ОАО "РЖД" (c 13 мая)", — сообщили "Интерфаксу" в компании.

Имеются в виду все сервисные контракты, включая и на обслуживание поездов "Сапсан", пояснили в компании.

Как сообщает ОАО "Российские железные дороги", "техническое обслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга "РЖД".

Ранее в четверг Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

Как сообщалось, в начале марта Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в РФ. Вместе с тем, в компании сообщили, что продолжат техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек" в рамках сервисных контрактов. "Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", — сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Siemens в ответ на запрос.

"Сапсан" — высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые ОАО "РЖД" приобрело для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Разработаны компанией Siemens специально для России.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД". Электропоезда "Ласточка" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы" (СП Siemens и группы "Синара").