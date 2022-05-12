"В настоящее время мы активно ведем работы по превращению руин замка в полноценный туристический объект. Идет расчистка территории, сделана нормальная дорога. Очень много работы на самих развалинах, так как там есть лестничные пролеты и арки, представляющие опасность для людей. Но первые официальные экскурсии на замок смогут прибыть уже в июне", — сказал Сарниц.

По его словам, величественные руины замка, частично уцелевшие в годы минувшей войны, уже давно привлекают внимание как ценителей искусства строителей орденских замков и фортификационных сооружений, так и "черных копателей". Земля вокруг основательно перелопачена в поисках раритетных вещей прошлых веков. Официально велись здесь и поиски знаменитой Янтарной комнаты.

"Но и без легенды о Янтарной комнате замок представлял большой интерес у туристов уже в начале прошлого века. Сами жители Восточной Пруссии еще в 1927 году выполнили ряд работ, чтобы остатки замка были более привлекательны в этом плане. И мы продолжаем эту линию уже на официальном уровне, взяв исторический объект в долгосрочную аренду", — отметил Сарниц.

Компания уже имеет в аренде форт №1 "Штайн", расположенный под Калининградом. На крепостном сооружении проведена большая работа по превращению его в интересный туристический объект, который очень быстро завоевал популярность у туркомпаний региона. "И потому нам понятно, что ждут и хотят туристы от посещения руин орденского замка", — заключил собеседник агентства.

Орденский замок Бальга был построен в середине XIII века из камня и обожжённого кирпича. Однако, в последующие годы он разрушался естественным образом, затем его кирпич был использован для строительства крепости Пиллау (ныне Балтийск — ИФ). Во время Второй Мировой войны замок оказался в центре ожесточенных боев и был серьезно разрушен. До нашего времени от Бальги сохранились развалины башни, руины форбурга и кирхи.