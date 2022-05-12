Как пояснил председатель комитета Саганджи Тарбаев на заседании с участием представителей Ростуризма, речь идет о согласовании Минтрансом чартерных перевозок турецких авиакомпаний в Россию в условиях введения ограничений и запретов со стороны недружественных стран.

«Речь идет о том, что ввиду невозможности осуществлять перевозки российских туристов в Турцию на воздушных судах, данную проблему вызвалась помочь решить турецкая авиакомпания Turkish Airlines. На сегодняшний день Федеральным агентством воздушного транспорта согласовано 108 рейсов в неделю, что позволит перевезти порядка 100 тыс. человек, но этого недостаточно. Турки предлагают 349 рейсов», — сказал Тарбаев.

Как разъяснила глава Ростуризма Зарина Догузова, из-за прекращения авиасообщения с большинством популярных зарубежных туристических направлений после 24 февраля из-за санкций Евросоюза и США, туроператоры не могут выполнять обязательства перед туристами по оплаченным турам. По оценкам ведомства, образовавшаяся задолженность достигает 40 млрд рублей и начать выплачивать ее туристам можно только при условии открытия хотя бы нескольких массовых направлений.

По словам Догузовой, хотя Ростуризм сосредоточен в первую очередь на развитии внутреннего туризма, он отвечает и за выездной туризм.

«Наша позиция однозначна: все дружественные страны, которые не вводили против РФ санкции, которые готовы обеспечивать безопасность и принимать наших туристов, мы с ними плотно отрабатываем любые возможности, чтобы авиасообщение было возможно. И нам, конечно, хочется, чтобы больше наших самолетов летало, но нам очень важны любые дополнительные емкости, включая «Турецкие авиалинии». — сказала она, отвечая на вопросы депутатов.

И добавила, что благодаря совместной с Минтрансом работе общее количество рейсов на майские праздники составило 290 в неделю – часть из них будет летать до 15 мая с возможной пролонгацией. «Это позволило туроператорам начать постепенно выполнять обязательства перед туристами», — отметила глава Ростуризма.

Она напомнила, что для россиян сейчас открыто очень мало зарубежных направлений с прямой авиаперевозкой. Это Турция, Египет с небольшим объемом, Эмираты, Мальдивы. Из ближнего зарубежья – Азербайджан, Узбекистан, Белоруссия.

По итогам обсуждения члены комитета проголосовали за обращение в правительство «с просьбой предоставить информацию о предлагаемых мерах по урегулированию необходимого количества чартерных перевозок турецких авиакомпаний».