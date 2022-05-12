Инвестором проектов по комплексному развитию территорий Бологовского района и Осташковского городского округа стала группа компаний "Русские инвестиции". Объем инвестиций составит, предварительно, 3,4 млрд рублей, говорится в сообщении.

Так, предусмотрено развитие территории площадью более 1 тыс. га в Выползовском сельском поселении Бологовского района и размещение там рекреационных объектов — эко-отелей, глэмпинга, гольф-клуба, оздоровительного центра, арт-объектов, спортивных площадок, а также создание сопутствующей инфраструктуры.

Реализация проекта рассчитана до 2027 года.

На первом этапе будут созданы глэмпинги. Объем инвестиций на этом этапе составит не менее 1,5 млрд рублей, планируется создать порядка 150 рабочих мест.

В Осташковском городском округе запланированы инвестпроект "Вилла Нобель" и создание яхт — порта "Княжа".

Предусмотрено размещение образовательно-рекреационного центра для всесезонного проведения тренингов, корпоративных мероприятий и обучающих программ в уникальной природной среде.

Комплекс имеет выход к водным маршрутам озера Селигер протяженностью более 200 км, что сделает его центром туризма и отдыха на воде всероссийского масштаба. Для этого ведётся сотрудничество с наиболее известной и передовой в России школой водномоторного спорта и туризма "Кормщик".

Сроки проекта 2022-2025 годы. Объем инвестиций — не менее 1,9 млрд рублей.

Кроме того, группа компаний "Енкор" к 2027 году намерена построить пятизвездочный загородный комплекс "Енкор Ресорт" на 500-600 посещений со СПА-центром, вертолетной площадкой, современной охотничьей базой на территории Калининского и Конаковского районов. Для этого инвестором приобретена база отдыха "Лисицкий бор", дополнительно рассматривается вопрос о покупке земельных участков площадью не менее 100 га. Объем инвестиций не уточняется.