Информация о том, что 7 мая на пороге "прорыв Сапожникова" на реке Аргут в Кош-Агачском районе пропал без вести турист из Санкт-Петербурга 1984 года рождения, поступила спасателям 10 мая.

11 мая на место вылетел вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС с 12 спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда, а также специалистом по беспилотникам. Маршрут проведения поисковых работ составил около 70 км из-за сложного рельефа горной труднодоступной местности. В тот же день тело погибшего туриста было обнаружено в реке Аргут в 7 км ниже по течению от устья реки Юнгур. В четверг его передали правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что 7 мая незарегистрированная группа туристов из восьми человек сплавлялась на двух надувных лодках по реке Аргут в Кош-Агачском районе республики. При прохождении порога одна из лодок перевернулась, 37-летний житель Санкт-Петербурга упал из лодки, и его унесло бурным течением реки. Попытки оказать ему помощь успеха не принесли. Вызвать спасательные службы туристы не могли, потому что сплав проходил в труднодоступной местности, где нет мобильной связи и пеших троп. О происшествии стало известно спустя двое суток, когда туристы спустились в село Джазатор и сообщили о случившемся сотрудникам пограничного управления ФСБ.