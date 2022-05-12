Рубль ощутимо укрепился благодаря как сохраняющемуся превышению предложения валюты на внутреннем рынке над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции для нерезидентов, так и росту мировых цен на газ. При этом нацвалюта не реагирует на ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе на отрицательную коррекцию нефтяных цен.

Курс доллара США составил 63,85 руб./$1 в 17:06 МСК, что на 3,35 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 66 руб./EUR1, подешевев на 4,5 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 3,87 рубля — до 64,82 рубля.

Основным фактором формирования курса валюты в экономике с ограничениями на движение капитала, к которым отныне относится Россия, становится торговый баланс, влияние финансового счета существенно снижается, говорится в докладе ЦБ РФ о денежно-кредитной политике. "Это, в частности, означает, что наблюдаемое в последнее время укрепление рубля в значительной степени связано с более низким объемом импорта на фоне санкций и ограничений зарубежными компаниями поставок товаров в Россию и, как следствие, более низким спросом импортеров на валюту", — констатирует ЦБ.

Курс рубля, отмечает ЦБ, остается плавающим, однако изменился набор факторов, которыми определяется его динамика. "В открытой экономике (экономике, в которой отсутствуют ограничения на движение капитала) курс национальной валюты определяется двумя счетами платежного баланса — счетом текущих операций и финансовым счетом. Активное участие национальных и зарубежных финансовых институтов на валютном рынке позволяет сглаживать сезонные колебания курса. Наличие дополнительных механизмов — таких как бюджетное правило — сглаживает колебания курса, связанные с ценами ресурсов на мировом рынке (например, нефть, медь и другие)", — говорится в докладе.