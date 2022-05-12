«В праздники всем видам транспорта россияне предпочитали железнодорожный: на поезда и электрички клиенты банка потратили за 1-5 мая почти 420 млн рублей – в 1,5 раза больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за тот же период годом ранее. Количество транзакций выросло более чем на треть», — говорится в сообщении.

По данным банка, всего за первую половину праздничных дней клиенты ВТБ потратили на путешествия 4,2 млрд рублей – незначительно меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом количество транзакций выросло на 8% к маю и на 20% – к началу текущего года.

Как отмечают аналитики банка, россияне чаще стали пользоваться междугородными автобусами – клиенты ВТБ в 1,5 раза увеличили количество транзакций в этой категории к январю и на 37% — к маю прошлого года. Объем трат на билеты тоже вырос, хотя и менее значительно – на 39% к маю и на 29% к январю, до 73 млн рублей.

Также ВТБ сообщает о росте трат на экскурсии: на них клиенты банка за 1-5 мая направили почти 560 млн рублей, что на 13% превышает показатель мая 2021 года и на 60% больше январских значений.

По информации банка, траты на размещение в гостиницах в майские праздники составили около 270 млн рублей. В российских ресторанах и барах клиенты ВТБ в этот период потратили 2,2 млрд рублей – на 6% меньше, чем год назад, при этом количество чеков осталось на том же уровне.