"Курортный сбор стал эффективным инструментом развития инфраструктуры городов Кавказских Минеральных Вод. На поступающие средства на наших курортах приводятся в порядок объекты благоустройства и создаются новые точки притяжения туристов. В этом году действие курортного сбора заканчивается. Прошу рассмотреть возможность его продления и на 2023 год", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

Также губернатор предложил поддержать развитие чартерного сообщения с регионами, откуда в Ставропольский край нет прямых рейсов, а также предусмотреть финансирование мероприятий по комплексному развитию городов-курортов Кавказских Минеральных Вод в 2023-2025 годы.

"Вице-премьер в свою очередь отметил, что федеральный центр рассмотрит предложения, после чего будут приняты соответствующие решения", — говорится в пресс-релизе.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора направляют на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Планировалось, что эксперимент продлится до конца 2022 года.

Размер сбора на территории Ставрополья составляет 50 рублей за сутки пребывания (не считая дня заезда).

В 2021 году Ставропольский край посетили свыше 1,3 млн туристов, что почти вдвое превышает показатель 2020 года и на 30% больше, чем в "допандемийный" 2019 год.