"В период со 2 по 8 мая в крае отдохнули свыше 30 тысяч человек, большая часть из них — на Кавказских Минеральных Водах. Заполняемость санаториев и гостиниц составила в среднем 80%. Всего с начала года край посетили около 500 тыс. туристов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, турпоток на Ставрополье в I квартале вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и сравнялся с "допандемийным" уровнем. Всего за этот период в регионе отдохнули 297 тыс. человек.

В 2021 году Ставропольский край посетили свыше 1,3 млн туристов, что почти вдвое превышает показатель 2020 года и на 30% больше, чем в "допандемийный" 2019 год.