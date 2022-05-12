Днями бесплатного посещения станут 18 и 19 мая.

18 мая 2022 года — Международный день музеев — будет бесплатным для посещения Эрмитажа для всех категорий индивидуальных посетителей. В этот день Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей Императорского фарфорового завода можно посетить по бесплатным билетам.

Бронирование билетов будет доступно на сайте после 15 мая. Один посетитель вправе приобрести не более четырех входных билетов одного наименования.

"19 мая — третий четверг месяца — бесплатный день для льготных категорий посетителей, среди которых: дети до 18 лет; студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны; многодетные семьи и многие другие", — говорится в сообщении.

В музее напоминают, что пенсионеры, студенты, курсанты, сотрудники музеев России и многие другие могут посетить Главный Штаб и Музей Императорского фарфорового завода бесплатно в любой день, для них также действует льготная цена на билет в Главный музейный комплекс.