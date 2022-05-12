"Число животных в центре ежегодно растёт. Недавно появился первый в этом году жеребёнок, и теперь в Оренбургском заповеднике 70 особей", — сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер в своем телеграм-канале в четверг.

По его словам, заповедник, где создан первый в стране Центр реинтродукции лошади Пржевальского, — "это единственное место в России, где можно увидеть этих животных в естественных условиях".

Паслер отметил, что можно принять участие в благотворительной программе, взяв "шефство" над одним из жеребят.

"В 2020 году в заповеднике у меня появился подопечный — жеребенок Скиф. Совсем скоро, 16 мая, ему исполнится 2 года", — напомнил губернатор.

По словам Паслера, в оренбургском заповеднике, который в четверг отмечает свое 33-летие, уже начался туристический сезон — традиционно с началом цветения "краснокнижного" тюльпана Шренка.

"За майские праздники центр посетили больше 400 человек. К нам приезжают из разных регионов страны. Если кто-то еще не был в нашем заповеднике — рекомендую. Отличный вариант для отдыха и знакомства с оренбургской степью", — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2014-2015 годах ФГБУ "Заповедники Оренбуржья" разработало программу создания полувольной популяции лошади Пржевальского и сохранения вида в Оренбургском заповеднике.

Реализация программы началась в 2015 году, когда с биостанции Тур дю Вале (Франция) были завезены первые шесть чистокровных диких лошадей. Программа реализуется под патронажем президента РФ.