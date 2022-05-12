«Еще одно направление работы – поддержка инвестиционной активности. В СМИ понятно, читали, что идут отказы от реализации инвестиционных проектов. Это очень точечное явление. Мы плотно работаем со всеми основными инвесторами, которые активно продолжают вкладываться в туризм. И пока что от крупных инфраструктурных проектов никто не отказался. Планы в силе», — сказала она на заседании комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы.

Догузова отметила, что в текущих условиях будет скорректирована стоимость реализации проектов, но ведомство прикладывает усилия, чтобы сохранить инвестиционную активность на том же уровне.

«Важный момент был связан с ростом ключевой ставки. Вместе с тем, при поддержке правительства было принято решение сохранить программу льготного кредитования турбизнеса под 5%, то есть мы продолжим субсидировать ключевую ставку, чтобы у инвесторов была возможность получить кредиты по сниженной ставке. Отмена НДС для отелей также способна повысить инвестиционную привлекательность отрасли», — напомнила она.

Правительство РФ в 2021 году начало реализацию программы льготного кредитования строительства объектов туристической инфраструктуры. Ее цель – увеличить количество качественных отелей круглогодичного формата во всех регионах России. Кредиты можно получить под 3-5% годовых на 15 лет на строительство и реконструкцию отелей от 120 номеров или санаториев. На реализацию программу до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей.

Отвечая на вопрос депутатов, можно ли расширить программу на отели с числом номеров менее 120, Догузова пояснила, что первоочередная цель программы – создание крупных курортных комплексов.

Ростуризм 11 мая начал прием заявок от банков на льготное кредитование туристических инвестиционных проектов, он продлится до 30 июня.