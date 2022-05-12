"Сегодня ситуация спокойная, с положительной тенденцией. Поэтому еще 10 дней понаблюдаем и, возможно, к лету примем решение о снятии оставшихся ограничений", — сказал Гусев на заседании оперативного штаба в четверг.

По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области, на протяжении последних 12 недель отмечается снижение заболеваемости на 41,9% — среди взрослых, среди детей — на 41,5%.

В больницах находятся 388 человек с COVID-19, за сутки поступило 46 человек.

В настоящее время в Воронежской области действует масочный режим, но большинство ковидных ограничений в регионе отменили в середине апреля. В частности, были сняты ограничения по заполняемости с заведений общественного питания, с театров, кинотеатров и концертных организаций. Решением оперативного штаба в регионе также возобновили работу кальянных, и сняли ограничения на на занятия физкультурой и спортом, в том числе в фитнес-центрах.