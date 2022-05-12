«Не менее важная тема – устойчивость туротрасли и тот, скажем прямо, немаленький долг, который образовался перед гражданами из-за введенных санкций, ограничения авиасообщения и недоступности целого ряда направлений. Поэтому при том, что безусловно наш фокус – это развитие внутреннего туризма и курортный сезон внутри страны, не меньшее внимание мы сегодня уделяем и решению той проблемы, которая у нас возникла из-за ограничений», — сказала она, выступая на совместном заседании комитетов по контролю и туризму и развитию туристической инфраструктуры в Госдуме.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм постоянно ведет работу с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами.

«Мы работаем над тем, чтобы задействовать любые возможные дополнительные емкости, самолеты, для того, чтобы поездки в те дружественные страны, которые готовы наших туристов принимать, были возможны в этом летнем сезоне. На майские праздники Турция – это основное массовое зарубежное направление – летало, и мы рассчитываем, что постепенно мы авиасообщение будем расширять, как на базе российских, так и зарубежных авиалиний, с тем, чтобы постепенно этот долг перед туристами, которые купили путевки за рубеж, был реализован», — добавила она.

По словам Догузовой, очень многие туроператоры часть оплаченных туров переносят на российские направления.

«Но в полном объеме все долги по зарубежным направлениям, конечно, одномоментно перенести на российские направления не представляется возможным», — подчеркнула глава Ростуризма.

Закрытие границ с зарубежными странами после начала пандемии коронавируса привело к тому, что у туроператоров образовалась задолженность перед туристами, которые не смогли выехать за рубеж по оплаченным турам. По оценкам Ростуризма, она достигала 44 млрд рублей. К февралю 2022 года этот долг сократился до 6,5 млрд рублей. Однако из-за остановки авиасообщения с большинством зарубежных стран после 24 февраля образовалась новая задолженность в размере, по экспертным оценкам, 30-40 млрд рублей.