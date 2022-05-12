«Каждый объект размещения разрабатывает собственную логистическую цепочку. В основном, используются аэропорты в Минеральных Водах и Ставрополье с дальнейшим переездом до Керчи или Симферополя автомобильным или железнодорожным транспортом. Однако, несмотря на определенные сложности, курортный сезон состоится», — цитирует его слова пресс-служба.

Аксенов подчеркнул, что главной задачей является вместе с федеральными органами власти обеспечить безопасность жителей полуострова и туристов.

В четверг Росавиация в 13-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ, на этот раз до 19 мая. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Для организации перевозки пассажиров в эти города авиакомпаниям рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ограничения на полеты внутри РФ были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине.