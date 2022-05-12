"85% школьников будут охвачены различными видами отдыха, это более 100 тыс. детей. На эти цели выделено более 460 млн рублей из областного и городского бюджетов. Департамент социальной защиты населения города приобрел 4000 путевок на сумму почти 168 млн рублей для детей из малоимущих семей, в том числе 1200 — в загородные оздоровительные лагеря", — Написал Логвиненко

Он отметил, что родителям, которые приобретают путевки самостоятельно, выплачиваются компенсации. На сегодня выплачено уже почти 900 компенсаций на сумму более 13 млн рублей.

"Более 80 тыс. школьников с 1 июня начнут посещать лагеря с дневным пребыванием — пришкольные. Их организовано 78. Продолжат в период каникул работать кружки и секции в Домах творчества", — добавил Логвиненко.

По его словам, проработан и вопрос трудоустройства подростков — более 9 млн рублей предусмотрены на эти цели в течение всего года. Так, летом, устроиться на ростовские предприятия смогут более 400 школьников.