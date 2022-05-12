Падение, прежде всего, стало следствием закрытия аэропортов юга России и приостановки полетов по международным направлениям для российских авиакомпаний.

В апреле в международном сегменте объемы перевозок снизились почти на 94%, на внутрироссийских направлениях — на 17,6%, уточняет пресс-служба.

Отмечается, что снижение объемов пассажирских перевозок сильнее затронуло традиционно популярное направление из Нижнего Новгорода в Москву (падение на 41,7% апрель к апрелю). При этом сегмент региональных перевозок, минуя столицу, в апреле показал рост на 14,7%. Самыми популярными среди региональных маршрутов в апреле стали Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

Ранее сообщалось, что в марте пассажиропоток нижегородского аэропорта снизился на 17% на фоне сокращения маршрутной сети.

В I квартале этого года МАНН обслужил 211,305 тыс. пассажиров против 162,45 тыс. человек годом ранее (рост на 30%). Таким образом, за 4 месяца пассажиропоток составил 274,905 тыс. человек (252,751 тыс. человек за 4 месяца 2021 года).

В 2021 году МАНН обслужил 1,48 млн пассажиров (рост к 2020 году в 2,5 раза, к 2019 году — на 31%).