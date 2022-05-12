"За 2021 год средние расходы на поездку в Петербург отечественного туриста составили 32 тыс рублей. Эту сумму он тратит за 3-5 дней пребывания. На фестиваль "Добровидение" приедут около 1000 российских туристов, значит они принесут в бюджет города 32 млн рублей принесут", — сказала Кузенская.

"Для удобства туристов было принято постановление о создании единого календаря событий, чтобы удобно было планировать свой отпуск. В него входит порядка 500 мероприятий", — добавила заместитель главы комитета.

Она отметила, что фестиваль пройдет на разных площадках города, что позволяет их популяризировать. Будет также возможность посмотреть выступления в онлайн-формате.

Председатель оргкомитета фестиваля, депутат Государственной думы РФ Олег Нилов рассказал, что в фестивале примут участие 110 коллективов со всей страны. Будут также участники из стран СНГ. Они будут исполнять песни на своих национальных языках.

21 мая 2022 года на площадке многофункционального концертно-спортивного "Сибур Арена" состоится гала-концерт лауреатов и почетных гостей VII Международного фестиваля народной песни "Добровидение".

В гала-концерте примут участие такие коллективы, как Государственный академический русский народный хор им.Пятницкого, Государственный академический Омский русский народный хор, Государственный академический русский народный ансамбль "Россия" имени Людмилы Зыкиной, лучшие гармонисты России, иеромонах Фотий, Пётр Захаров и многие другие артисты.