"Сегодня для нас крайне важно не допустить разрушение подпорной стены, которую прежде никогда не реставрировали. От состояния стены, её укреплённости зависит и будущая сохранность Покровского собора", — сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в министерстве.

Глава ведомства добавила, что в рамках предстоящих работ также запланировано устройство лестницы со стороны Васильевского спуска. По словам Любимовой, это будет способствовать организации лучшей доступности туристов и паломников, свяжет территорию собора с парком "Зарядье". Все работы займут около 3-х лет, без учета сроков на подготовку проектно-сметной документации.

Уточнятся, что подпорная стена — значительно более позднее сооружение, чем сам собор. В 1817 году при благоустройстве Красной площади по проекту архитектора Бове собор был обнесен с двух сторон подпорной стеной и кованой решеткой.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Покровский собор, собор (храм) Василия Блаженного) — православный храм на Красной площади, строительство которого велось с 1555 по 1561 год. Собор объединяет одиннадцать церквей (приделов), часть из которых освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на бои за Казань.

Центральная церковь сооружена в честь Покрова Богородицы, вокруг которой группируются отдельные церкви в честь: Святой Троицы, Входа Господня в Иерусалим, Николы Великорецкого, Трёх Патриархов: Александра, Иоанна и Павла Нового, Григория Армянского, Киприана и Иустины, Александра Свирского и Варлаама Хутынского, размещённые на одном основании-подклете, а также придел в честь Василия Блаженного, по имени которого храм получил второе название.

Собор входит в российский список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и является филиалом Государственного исторического музея.